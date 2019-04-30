Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
https://podrobnosti.ua/2294231-vojna-na-donbasse-boeviki-prodolzhajut-stjagivat-tjazheloe-vooruzhenie.htmlЗа последние сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелы попали Марьинка, Широкино, Пески, Павлополь, Лебединское, Золотое-4 и Майское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, 29 апреля один боевик был уничтожен.
Ранее мы писали о том, что боевики продолжают стягивать тяжелое вооружение.
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