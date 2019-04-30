https://podrobnosti.ua/2294231-vojna-na-donbasse-boeviki-prodolzhajut-stjagivat-tjazheloe-vooruzhenie.htmlЗа последние сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82 мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали Марьинка, Широкино, Пески, Павлополь, Лебединское, Золотое-4 и Майское.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, 29 апреля один боевик был уничтожен.

Ранее мы писали о том, что боевики продолжают стягивать тяжелое вооружение.