В Крыму в жутком ДТП погибли пять человек (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 27 апреля, в Крыму произошло жуткое ДТП, в результате которого пять человек погибли и трое пострадали. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает местное управление МВД.
Водитель Chevrolet Lacetti 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito под управлением водителя 1969 года рождения.
"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Фото: Автопартнер Крым/ВКонтакте
Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с Mersedes Vito. В результате аварии погибли четыре человека в возрасте от 16 до 20 лет. Водителя и пассажира Vito в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице 48-летний водитель скончался.
Ранее сообщалось, что в тройном ДТП под Киевом пострадал ребенок, а также в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку.
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