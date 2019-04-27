В субботу, 27 апреля, в Крыму произошло жуткое ДТП, в результате которого пять человек погибли и трое пострадали. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает местное управление МВД.

Водитель Chevrolet Lacetti 1999 года рождения, двигаясь со стороны Симферополя в направлении села Пионерское, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito под управлением водителя 1969 года рождения.

Читайте также Жуткое ДТП под Тернополем: пенсионерка на скутере врезалась в авто

"В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Еще три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото: Автопартнер Крым/ВКонтакте

Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с Mersedes Vito. В результате аварии погибли четыре человека в возрасте от 16 до 20 лет. Водителя и пассажира Vito в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице 48-летний водитель скончался.

Ранее сообщалось, что в тройном ДТП под Киевом пострадал ребенок, а также в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку.