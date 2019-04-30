В Одесі від сьогодні посилюють заходи безпеки. Усе через масові акції, що відбудуться тут другого травня в річницю трагедії 2014. Тим часом біля Будинку профспілок, де сталася пожежа, з'явився… мангал. Чому це викликало обурення одеситів - дивіться далі.

Підрозділи поліції, прикордонники, бійці Нацгвардії та рятувальники. Загалом на початку травня правопорядок на вулицях Одеси охоронятимуть дві тисячі чотириста силовиків. На посилений режим роботи вони перейшли сьогодні на Куликовому полі. Саме тут, а також у центрі міста другого травня відбудуться поминальні заходи.

Нагадаю, п'ять років тому під час вуличних заворушень тут загинуло сорок вісім людей. Більшість у пожежі в Будинку профспілок. У поліції кажуть, головне - запобігти провокаціям у річницю трагедії.

"Ми, безумовно, будемо всі європейські норми використовувати і з прав людини, і через діалогову поліцію - спілкування з лідерами або учасниками масових акцій на даний час якоїсь інформації щодо протиправних дій тієї чи іншої сторони у нас немає", - говорить Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області.

Між тим, напередодні заходів трапився скандал. Журналісти помітили: на задньому дворі Будинку профспілок місцеві працівники встановили цегельний та металевий мангали.

Це обурило одеситів. У соцмережах вони пишуть, що робити таке на місці пожежі - це ображати пам'ять загиблих. У Федерації профспілок від інтерв'ю з нами відмовилися, лише зауважили, що спалюють у мангалах папери. Ніякої проблеми в цьому не бачить і охоронець будинку. Каже, мангали стоять тут уже кілька місяців.

"Ну, люди, если работают, должны же где-то сесть, перекусить. Ну, уже это запущено в СМИ, уже все прочитали".

В "Опозиційній платформі - За життя" вважають: необхідно розмежовувати життєдіяльність Будинку профспілок, який продовжує працювати - і, власне, вшанування пам'яті загиблих.

У політсилі кажуть: уже кілька років пропонують владі встановити меморіали жертвам трагедії з обох сторін конфлікту. Можливо, у такому випадку, і суперечки би не виникали.

"Мне кажется, память о погибших - и об этом говорил наш лидер Юрий Бойко неоднократно - что мы готовы профинансировать два одинаковых мемориала с тем, чтобы увековечить память погибших и на Греческой площади, и на Куликовом поле. Прошло пять лет - должен все-таки начаться какой-то процесс, ну, если не примирения, то понимания того, что произошло, а главным залогом этого может стать честное и справедливое расследование, наказание виновных", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Що ж стосується заходів безпеки під час поминальних акцій, то поліція попереджає: у місця покладання квітів, а також на прилеглі до них території - доступ громадян буде обмежено. А потрапити на Куликове поле можна буде лише через фільтраційні пункти.