Як створювати музику з повітря - знають дослідники університету західної Англії в Бристолі. Вони розробили сенсорні рукавички. Тепер для неймовірного музичного шоу виконавцеві знадобиться - крім цього "розумного" виробу - тільки високоякісний вайфай. Більше про сенсаційну розробку у світі електронної музики - дивіться далі.

Шагал Ван Ден Берг - улюблениця лондонських поціновувачів електронної музики, співачка, майстер звукозапису та створення електронних музичних шоу. На сцені, під час виступу, біля неї немає ані музикантів, ані діджейського пульта, ані мікрофона. Усе, що їй необхідно - це новітні музичні сенсорні рукавиці. Вона підносить долоні до обличчя та починає рухати пальцями мовби натискає на клавіші невидимого інструмента. Кожен її рух відтворює певний звук. Так, нота за нотою співачка створює музику з повітря.

"Рукавички містять датчики, які вимірюють вигин пальців і зап'ястя, а потім передають всі ці дані на комп'ютер через WI-FI. У межах комп'ютера у нас є алгоритми, які розпізнають жести та залежно від індивідуальних налаштувань ретранслюють той чи інший звук. Тобто, кожен музикант може вибудувати, так би мовити, свої власні стосунки з цими рукавицями, налаштувати зручний для нього алгоритм. Приміром відкрита рука слугуватиме за мікрофон, а рух вказівного пальця відтворюватиме певну ноту на певному інструменті", - говорить Адам Старк, директор компанії-виробника рукавиць.

Вісім років досліджень і наполегливої роботи знадобилося, аби підготувати продукт до продажу. І нарешті рукавички, які раніше були представлені виключно в ексклюзивних прототипах, доступні усім охочим. Це нова епоха електронної музики упевнені розробники. Адже рукавиці дозволяють електронним музикантам відмовитися від звичного обладнання та фактично виступати перед публікою наживо.

"Взагалі, за мету ми ставили змінити спосіб, у який люди створюють музику. Ми хочемо дати музикантам інші можливості для самовираження. Щоб вони знайшли нові стилі у музиці, щоб вийшли за рамки обмежень, у які їх поставили сучасні технології", - говорить Адам Старк, директор компанії-виробника рукавиць.

"Те, що було для мене новим і цікавим, - це фізичні стосунки, які я тепер маю з музикою. Одразу, коли я зробила свою першу пісню з рукавичками, - зрозуміла, що маю поставити хореографію, маю якимось чином візуалізувати свою музику у рухах. Тепер я не просто стою за пультом, а транслюю музику усім своїм тілом", - говорить Шагал Ван Ден Берг, співачка.

Музичні рукавиці - задоволення не з дешевих. Перші 30 прототипів коштували по 6 тисяч доларів за комплект. Та навіть за такої вартості вони знайшли своїх поціновувачів. Приміром, одні такі придбала американська співачка Аріана Гранде для свого гастрольного туру у 2015 році.