Евросоюз выступает в поддержку народа Венесуэлы в связи с акциями протеста, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский союз твердо стоит на стороне венесуэльского народа и его законных демократических устремлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов в соответствии с венесуэльской конституцией", - говорится в заявлении Могерини.

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам отметила, что Евросоюз внимательно следит за последними событиями в Венесуэле.

"Мы повторяем, что для преодоления многочисленных кризисов, с которыми сталкивается страна, может быть только политическое, мирное и демократическое решение", - заявила Могерини.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что "Европейский союз отвергает любые формы насилия и призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности".

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Тем временем количество пострадавших из-за столкновений в Венесуэле растет.

"Сегодня к нам попали 50 пациентов. Из них 30 с травмами от резиновых пуль, один человек получил огнестрельное ранение", - сообщила глава управления здравоохранения Каракаса Чакао Махия Санти.

Напомним, что в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы 30 апреля прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В столице страны в результате столкновений протестующих с силами правопорядка были ранены не менее 50 человек, как минимум 11 задержаны. Ответные акции проводят и сторонники президента Мадуро.