США вводят санкции в отношении Центробанка Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Джон Болтон, сообщает пресс-служба Госдепа.

Ранее Минфин США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

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США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также трех компаний Либерии - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. Принадлежащие им танкеры транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу.

Ранее мы писали о том, что США включили Украину в список опасных стран.