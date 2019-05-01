Представник України при ООН: "У Криму розмістять ядерну зброю" [ Редактировать ]
Росія має намір розмістити у Криму ядерну зброю. Для цього на анексованому півострові вже розбудовують спеціальну інфраструктуру.
Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Єльченко також звинуватив Кремль за кризу Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності.
За його словами, вихід США з угоди був "виправданий" і став лише наслідком систематичного порушення Москвою своїх зобов'язань.
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