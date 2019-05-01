В Одесі посилюють заходи безпеки. Усе через масові акції, заплановані на завтра, в річницю трагедії 2014 року. Цього дня в місті вшановуватимуть загиблих у тодішніх сутичках.

На допомогу місцевим правоохоронцям прибули шість тактичних груп із Києва та Дніпра. Загалом за дотриманням порядку стежитимуть понад дві тисячі правоохоронців.

Нагадаю, напередодні під час патрулювання одеські поліцейські виявили рюкзак з вибухівкою в районі Куликового поля.