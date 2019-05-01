У США розстріляли студентів [ Редактировать ]
У студмістечку університету американського штату Північна Кароліна сталася стрілянина. Зловмисник, 22-річний Тристан Теллер, відкрив вогонь по студентах. Двоє людей загинули. Чотирьох поранено, троє з них у критичному стані. Стрільця затримали та доставили до поліцейського відділку. Його мотиви - наразі невідомі. Деталі інциденту з'ясовує поліція.
"Я злякалася не на жарт. Сховалася під столом. Тоді я почула крики і постріли. Я боялася за своє життя. Ніколи мені не було так страшно. Я почала дзвонити татові й саме цієї миті до бібліотеки увійшли копи та наказали всім покласти руки на підлогу - хоча тоді я навіть не була впевнена - поліція це чи стрілець. Та зрештою все минулося. Правоохоронці спрацювали дуже оперативно", - говорить студентка Габі.
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