Україна закликала світ не визнавати російські паспорти мешканців Донбасу [ Редактировать ]
Україна звертається до світової спільноти не визнавати й не приймати документи, видані Росією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях.
Також МЗС України вимагає від Кремля скасувати відповідні зміни до федеральних законів РФ, які грубо порушують суверенітет нашої країни та норми міжнародного права.
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