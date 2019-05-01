Фавориту "Евровидения-2019" грозит дисквалификация [ Редактировать ]
После презентации конкурсной песни Arcade Дункан Лоуренс проснулся знаменитым на весь мир. Представитель Нидерландов на "Евровидении-2019" сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей, передает 24tv.ua.
На днях в сети нашли ролик, в котором Дункан Лоуренс исполняет конкурсную песню в 2017 году. Видео длится 29 минут, а выступление нидерландца включает 5 треков, первый из которых - Arcade. Таким образом певец нарушает главное условие "Евровидения", согласно которому трек не должен публиковаться до сентября 2018 года. Поэтому фавориту шоу грозит дисквалификация.
Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл поделилась горячими фото топлес, а также что знаменитая певица призналась о выкидыше в 17 лет.
по теме
22-летний парень расстрелял студентов
Во вторник, 30 апреля два человека погибли и четверо получили ранения, трое из них - в больнице в критическом состоянии
Дуэт ANNA MARIA представит Украину на конкурсе в России
Дуэт ANNA MARIA, вокруг которого во время нацотбора на "Евровидение-2019" разгорелся скандал, примет участие в конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" от Украины
В школах ввели дресс-код для родителей
Руководство школ ввело дресс-код для родителей школьников
В Украине отменят плату за долгосрочную визу: что нужно знать
Кабинет Министров одобрил проект Соглашения между правительствами Украины и Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан
Конфуз дня: парни высмеяли девушек из Instagram
Все мы знаем, что девушки любят фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети