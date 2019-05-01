После презентации конкурсной песни Arcade Дункан Лоуренс проснулся знаменитым на весь мир. Представитель Нидерландов на "Евровидении-2019" сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей, передает 24tv.ua.

На днях в сети нашли ролик, в котором Дункан Лоуренс исполняет конкурсную песню в 2017 году. Видео длится 29 минут, а выступление нидерландца включает 5 треков, первый из которых - Arcade. Таким образом певец нарушает главное условие "Евровидения", согласно которому трек не должен публиковаться до сентября 2018 года. Поэтому фавориту шоу грозит дисквалификация.

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