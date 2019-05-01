У вратаря "Порту" случился инфаркт во время тренировки [ Редактировать ]
У вратаря "Порту" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки. 37-летний испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. На тренировочном занятии футболист почувствовал себя плохо. Как сообщает Marca, он больше не выйдет на поле в текущем сезоне.
Касильясу, 20 мая исполнится 38 лет. Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон. В составе "Реала" Касильяс трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог "Порту" дойти до 1/4 финала.
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