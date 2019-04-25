Международная федерация футбола решила пожизненно дисквалифицировать за договорные матчи семерых футболистов.

Пожизненную дисквалификацию получили:

Карлтон Маррей (Тринидад и Тобаго), Киэно Томас (Тринидад и Тобаго), Хеллингс Мвакасунгула (Малави), Ибрагим Каргбо(Сьерра-Леоне), Седат Чомого (Бенин), Леонель Дуарте (Куба), Исрафил Кохистан (Афганистан).

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Еще один футболист Джордж овин Ауди отстранен от любой футбольной деятельности на ближайшие 10 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 15 тыс. Швейцарских франков.

Футбольный агент из Замбии Кудзанай Шаба получил пожизненную дисквалификацию.

Раньше сообщалось о том, что трагически умер знаменитый футболист.