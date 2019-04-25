ФИФА пожизненно дисквалифицировала 7 футболистов [ Редактировать ]
Международная федерация футбола решила пожизненно дисквалифицировать за договорные матчи семерых футболистов.
Пожизненную дисквалификацию получили:
Карлтон Маррей (Тринидад и Тобаго), Киэно Томас (Тринидад и Тобаго), Хеллингс Мвакасунгула (Малави), Ибрагим Каргбо(Сьерра-Леоне), Седат Чомого (Бенин), Леонель Дуарте (Куба), Исрафил Кохистан (Афганистан).
Еще один футболист Джордж овин Ауди отстранен от любой футбольной деятельности на ближайшие 10 лет. Также он должен выплатить штраф в размере 15 тыс. Швейцарских франков.
Футбольный агент из Замбии Кудзанай Шаба получил пожизненную дисквалификацию.
Раньше сообщалось о том, что трагически умер знаменитый футболист.
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