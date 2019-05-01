Десятки підтоплених господарств та будинків. Повалені дерева. Знищені шляхи. На Львівщині досі рахують збитки, завдані негодою. З подробицями Христина Гашенко.

На цьому аматорському відео, в намулі впереміш із градом застряг легковик. Люди кажуть: за кілька секунд, авто знесла з дороги потужна течія.

"Я дивюся через вікно, бо то мій город, бачу дощ ну страшне ріка. І я дивлюся туда дальше за рікою машина пливе", - розповідає Тетяна Карабін, жителька села Богутин.

Потоки води з градом добряче погнули газову трубу, що пролягає над невеличким струмком.

"Газ проходить сюда до двох тих хатів. Той вал як йшов то вирвало то всьо. То щастя, що воно не зірвало гнуло від того валу бо той град, воно йшло таково", - говорить Іван Ящишин, житель села Богутин.

У селах Богутин та Поморяни вода підтопила півсотні господарств. Одна з потерпілих, Галина Михайліцька, живе біля пагорбів, звідки потоком текла вода. Негода знищила город і птицю.

"В клітках квочки сиділи, потопило всьо. І ще на метр було граду. Ну не зайдете туда, подивіться що тут, всьо город знесло, всьо затоплене", - говорить Галина Михайліцька, жителька села Богутин.

На подвір'ях у намулі ще від неділі лежать кульки впереміш із багнюкою. Підтоплені будинки. З підвалів селян, воду викачували спецтехнікою рятувальники.

"То було повністю в намулі, то пожарники повністю приїжджали і викачали воду. Тоді лишилося там намули. Ми вчора з братом повністю всьо вичерпали. От то подивіться, знов прибуває і знов треба черпати", - говорить Петро Ящишин, житель села Богутин.

Замулило й міст. То ж людям, щоб дістатися до своїх домівок, доводиться перелазити через повалені дерева.

Одну з вулиць засипало брилами вапняку. Тож тепер, уся вода із пагорбів тече на подвір'я та городи людей.

"Тут дорога була досить нормальна. Ну, але в з'язку з тою нашою повінню, що було так нагаратало тої лупони, того всього я думаю проїхати неможливо", - говорить Григорій Карабін, житель села Богутин.

"Прошу якоїсь допомоги, якоїсь техніки щоб розробили дорогу бо всьо з поля було йшло на подвіря на город буде далі топило і всьо", - говорить Галина Михайліцька, жителька села Богутин.

Розчистити дорогу до деяких будинків сільський голова обіцяє. Утім, коли саме - не каже. Поки що складно оцінити й суму збитків від негоди. Спеціальної комісії, яка б усе перевірила й задокументувала, у сільраді немає. Голова розводить руками, мовляв - вихідні.

Під загрозою в потерпілих від негоди селах і цьогорічний врожай. Посадити якнайшвидше городину люди не зможуть. Синоптики на Львівщині прогнозують тривалі дощі.