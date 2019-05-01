Історична мить у Японії: країна зустріла нову еру [ Редактировать ]
Як Японія зустріла нову еру? Чому Велику Британію заполонили метелики? Та скільки коштує дорнійське вино у Франції? Про це та більше - в нашому огляді.
На Індію насувається циклон "Фані".Напередодні він пронісся над столицею Шри-Ланки, Коломбо, і попрямував на північ. Циклон супроводжували зливи і сильні пориви вітру. Синоптики застерігають: "Фані" перетворюється на потужний тропічний шторм, який може стати найсильнішим в Індії за останні 5 років. Навіть якщо він втратить силу, залишатиметься загроза повеней.
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Історична мить у Японії. Від першого травня країна зустріла нову еру - під назвою "Рейва". У перекладі "прекрасна гармонія" і це означає прихід до влади нового правителя. На Хризантемовий трон офіційно зійшов імператор Нарухіто. Його батько, Акіхіто, зрікся престолу через поважний вік. 85-річний монарх правив країною 30 років. І став першим імператором за останні два століття, який склав повноваження за власним бажанням.
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Найвисокогірніший автомобільний тунель відкрили в Тибеті. Він розташований на висоті чотири тисячі сімсот п'ятдесят метрів над рівнем моря. Будували його 4 роки. І став він частиною нової магістралі, що з'єднує столицю Тибету, Лхасу, з містом Н’їнгчи. Раніше цю ділянку треба було об'їжджати горами, долаючи 18 кілометрів. Тепер відстань скоротили більше як утричі.
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В Індійському місті Гувахаті слон майже повністю паралізував рух автомагістралями. Велетень у пошуках їжі покинув природний заповідник і дістався одного з міст. Там тварина почала блукати вулицями й заважати руху автотранспорту. Місцевій нацгвардії та небайдужим перехожим знадобилося декілька годин, щоб відігнати непроханого гостя з небезпечної ділянки. Наразі слон знову в заповіднику, а волонтери принесли йому свіжих фруктів і Ягід.
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У Великій Британії через аномальну спеку торык - збільшилася популяція метеликів. Дані про це опублікувала британська схема моніторингу кількості крилатих комах. Зокрема, у своїх звітах ентомОлоги наголошують - теплі погодні умови позитивно впливають на збільшення кількості метеликів. І зауважили: побільшало рідкісних видів. [9]
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Подивитися фільм серед пустелі відтепер можна в Єгипті. Неподалік від столиці країни для усіх охочих організатори одного з кінотеатрів встановили великий проектор і у вихідні транслюють кінострічки. Переглянути фільми просто неба можна безоплатно. Біля проектора продають попкрон і хотдоги.
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До фінального сезону культового серіалу "Гра Престолів" французьский винороб створив незвичне вино. Назвав його "Дорнійське" - улюблений напій Тіріона Ланістера. Такий алкоголь вживають у одному із семи вигаданих королівств. Напій солодкуватий на смак. Придбати його можна лише в кількох магазинах. Ціна за пляшку - 35 доларів.
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Неочікувана гостя на модному показі. У столиці Марокко, під час презентації нової колекції Дому Dior на подіум вибігла кішка. Тваринка не зважала на моделей і дефілювала у протилежному напрямку. Кішка самостійно зійшла з подіуму тільки за кілька хвилин.
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