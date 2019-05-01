В Instagram произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
Пользователи Instagram по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, с проблемами столкнулись жители США, Великобритании, Италии и Португалии.
Instagram в Украине также работает с перерывами в Киеве, Днепре, Полтаве, Харькове, Львове, Херсоне, Луганске и Виннице.
Проблемы наблюдаются с 21.01 по киевскому времени. У 53 процентов пользователей не работает новостная лента, еще 31 процент не может войти в приложение. 14 процентов жалуются на сбой в работе веб-сайта.
Ранее мы писали о том, что обезьяна научилась пользоваться Instagram.
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