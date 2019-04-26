Обезяна научилась пользоваться Instagram (видео) [ Редактировать ]
Видео с обезьяной, листающей ленту Instagram на смартфоне, сделал животное звездой сети. Видео опубликовал один из пользователей Reddit, позже оно появилось в Twitter.
На кадрах видно, как обезьяна листает публикации в социальной сети, переходя на отдельные посты и просматривая видео. Животное очень легко справляется с сенсором, и внимательно просматривает ролики.
Пользователи сети отметили, что обезьяна выглядит совсем как человек, и признали это еще одним доказательством в пользу теории эволюции Дарвина. Ролик стал вирусным, собрав за несколько дней больше 6 миллионов просмотров.
this monkey is like. properly browsing insta and it's messing with me pic.twitter.com/9hFIQWEJsN— danny (@dsemumi) 25 квітня 2019 р.
Ранее сообщалось, что мужчина пистолетом вбил себе в лицо гвоздь, а также что мужчина получил за жизнь 145 дипломов.
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