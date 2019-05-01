Курьез дня: почему не стоит оставлять детей с папой (фото) [ Редактировать ]
Все давно уже привыкли, что мамы проводят с детьми по 25 часов в сутки. Однако бывает такое, что необходимо оставить ребенка с папой. И в жизни каждого молодого отца наступает момент, когда мама решает пойти на встречу с подругами или на маникюр, а маленький ребенок остается только с ним.
Обычно, если ребенок проводит время с мамой, ничего страшного и необычного не случается. А вот если дети проведут хоть немного времени с папой - в доме начнется настоящий хаос и невероятное веселье.
Ранее сообщалось, что вор-неудачник застрял в трубе и наткнулся на начальника, а также что утонувшего горбатого кита выбросило на берег.
по теме
Беременная Тина Кунаки снялась в откровенной фотосессии
Беременная жена популярного французского актера Венсана Касселя, Тина Кунаки снялась в откровенной фотосессии
Елена Кравец впервые показала детей (фото)
Известная украинская актриса Елена Кравец впервые показала своих детей
Ирина Билык умилила поклонников фото с маленьким сыном
Популярная украинская певица поделилась фото с сыном, на котором показала, как вырос ее 3-летний Табриз
В школах ввели дресс-код для родителей
Руководство школ ввело дресс-код для родителей школьников
Конфуз дня: парни высмеяли девушек из Instagram
Все мы знаем, что девушки любят фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети