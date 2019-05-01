Все давно уже привыкли, что мамы проводят с детьми по 25 часов в сутки. Однако бывает такое, что необходимо оставить ребенка с папой. И в жизни каждого молодого отца наступает момент, когда мама решает пойти на встречу с подругами или на маникюр, а маленький ребенок остается только с ним.

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Обычно, если ребенок проводит время с мамой, ничего страшного и необычного не случается. А вот если дети проведут хоть немного времени с папой - в доме начнется настоящий хаос и невероятное веселье.

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