На Прикарпатті повінь зруйнувала мости та дороги [ Редактировать ]
Прикарпаття під загрозою підтоплення. Уже третій день поспіль в області не вщухають зливи. У річках стрімко піднімається вода, подекуди вони виходять із берегів. Докладніше про ситуацію - далі.
Бистриця-Надвірнянська вийшла з берегів і почала руйнувати міст у селі Битків. Лише за півдня водою знесло понад десяток метрів берега - розповідають люди. Стихія обвалила частину мосту і місцевої дороги.
"Ми прибули на місце, викликали МНС , поліцію, перегородили своїми силами, відгородили - тому, що було багато зівак, а воно відвалювалося такими великими частинами. Так що могло статися і якесь лихо", - говорить Василь Сенатович, житель Биткова.
Нині автомобільне сполучення через міст тимчасово припинили. Дорожники негайно взялися до роботи щоб конструкція не руйнувалася далі.
"Вже організували в кар'єрі вивозку габариту, привеземо декілька машин і припинимо подальшу руйнацію. А завтра сюди приїдуть фахівці і будемо далі вже відновлювати підхід", - зазначив Володимир Рачкевич, директор департаменту капітального будівництва Івано-Франківської ОДА.
В обласному департаменті капітального будівництва попереджають - це не єдиний міст, який може зруйнувати стихія.
"На сьогоднішній день, є три таких точки, з якими негайно треба працювати. Це є цей міст в Биткові, міст в Зелені, та у Верховинськлму районі, активізація зсуву на дорозі "Ільці - Буркут", - повідомив Володимир Рачкевич, директор департаменту капітального будівництва Івано-Франківської ОДА.
Відрізаними від світу опинились і жителі одного із присілків села Фитьків. Затопило обидва під'їзди.
"От я сьогодні переїздив, дочка в лікарні, то я встиг переїхати через Грабич по дамбі. Затопило дамбу, машину змило, я встиг проскочити. Тепер вже нема доступу. Машину лишив тут. Нема куди заїхати - ні з тієї сторони ні з тієї", - бідкається Тарас Бриляк, житель села Фитьків.
Вода вже забрала кілька десятків метрів берега та затопила людські городи.
"Частина річки пішла - де посаджені людські городи. Картопля і зернові культури, пшениця росте. Коли випадають сильні дощі - вода є, але з річки вода ще не текла", - зауважив Арсен Скирбишевський, житель Фитькова.
Найбільше страждають від стихії гірські райони. Там є загроза сходження селевих потоків. А за прогнозами синоптиків, вода в річках підніматиметься і далі.
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