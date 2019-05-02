Прикарпаття під загрозою підтоплення. Уже третій день поспіль в області не вщухають зливи. У річках стрімко піднімається вода, подекуди вони виходять із берегів. Докладніше про ситуацію - далі.

Бистриця-Надвірнянська вийшла з берегів і почала руйнувати міст у селі Битків. Лише за півдня водою знесло понад десяток метрів берега - розповідають люди. Стихія обвалила частину мосту і місцевої дороги.

"Ми прибули на місце, викликали МНС , поліцію, перегородили своїми силами, відгородили - тому, що було багато зівак, а воно відвалювалося такими великими частинами. Так що могло статися і якесь лихо", - говорить Василь Сенатович, житель Биткова.

Нині автомобільне сполучення через міст тимчасово припинили. Дорожники негайно взялися до роботи щоб конструкція не руйнувалася далі.

"Вже організували в кар'єрі вивозку габариту, привеземо декілька машин і припинимо подальшу руйнацію. А завтра сюди приїдуть фахівці і будемо далі вже відновлювати підхід", - зазначив Володимир Рачкевич, директор департаменту капітального будівництва Івано-Франківської ОДА.

В обласному департаменті капітального будівництва попереджають - це не єдиний міст, який може зруйнувати стихія.

"На сьогоднішній день, є три таких точки, з якими негайно треба працювати. Це є цей міст в Биткові, міст в Зелені, та у Верховинськлму районі, активізація зсуву на дорозі "Ільці - Буркут", - повідомив Володимир Рачкевич, директор департаменту капітального будівництва Івано-Франківської ОДА.

Відрізаними від світу опинились і жителі одного із присілків села Фитьків. Затопило обидва під'їзди.

"От я сьогодні переїздив, дочка в лікарні, то я встиг переїхати через Грабич по дамбі. Затопило дамбу, машину змило, я встиг проскочити. Тепер вже нема доступу. Машину лишив тут. Нема куди заїхати - ні з тієї сторони ні з тієї", - бідкається Тарас Бриляк, житель села Фитьків.

Вода вже забрала кілька десятків метрів берега та затопила людські городи.

"Частина річки пішла - де посаджені людські городи. Картопля і зернові культури, пшениця росте. Коли випадають сильні дощі - вода є, але з річки вода ще не текла", - зауважив Арсен Скирбишевський, житель Фитькова.

Найбільше страждають від стихії гірські райони. Там є загроза сходження селевих потоків. А за прогнозами синоптиків, вода в річках підніматиметься і далі.