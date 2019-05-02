Новые правила начисления субсидий: кого лишат льгот [ Редактировать ]
Сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%. С мая 2019 года изменили правила начисления субсидии в пользу потребителей. Теперь при расчете субсидии будут только объемы потребленного газа за месяц без дополнительных начислений поставщика, передает "Униан".
Субсидию забирают, если долг за коммуналку достиг 340 грн. Вернуть льготу можно. Самый простой способ – это рассчитаться с долгами. Более сложный - сделать реструктуризацию или пойти с заявлением в суд.
"Сейчас происходит начисление облгазами определенных сумм, которые являются не совсем законными. Это приведение к стандартным условиям, когда какие-то проценты или коэффициенты применяются. Когда начисления происходят по определенным нормам, которые не отвечают установленным Правительством показателям", - сказал директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Ранее сообщалось, что украинцам в мае раздадут дополнительные деньги, а также что в Украине снизили цены на газ.
по теме
В Украине снова выдают биометрические паспорта
Оформление и выдача биометрических документов, в частности загранпаспортов и ID-карт
В Украине из-за непогоды разрушаются мосты (видео)
Из-за обильных осадков в реках Прикарпатья поднимается уровень воды
В жутком ДТП под Донецком погиб военный
В городе Краматорске Донецкой области в ДТП погиб военнослужащий, еще 2 - пострадали
В Украине поменялся порядок прохождения техосмотра
В Украине с 1 мая обновили формат документа, который подтверждает успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния
Пеня за коммуналку с 1 мая: что ждет украинцев
С 1 мая в Украине вступает в силу закон о жилищно-коммунальных услугах с соответствующими изменениями