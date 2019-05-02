Сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%. С мая 2019 года изменили правила начисления субсидии в пользу потребителей. Теперь при расчете субсидии будут только объемы потребленного газа за месяц без дополнительных начислений поставщика, передает "Униан".

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Субсидию забирают, если долг за коммуналку достиг 340 грн. Вернуть льготу можно. Самый простой способ – это рассчитаться с долгами. Более сложный - сделать реструктуризацию или пойти с заявлением в суд.

"Сейчас происходит начисление облгазами определенных сумм, которые являются не совсем законными. Это приведение к стандартным условиям, когда какие-то проценты или коэффициенты применяются. Когда начисления происходят по определенным нормам, которые не отвечают установленным Правительством показателям", - сказал директор департамента Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Ранее сообщалось, что украинцам в мае раздадут дополнительные деньги, а также что в Украине снизили цены на газ.