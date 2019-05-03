Двоє українських захисників були поранені минулої доби на сході. За інформацією штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину, окупанти 11 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

Стріляли з мінометів, БМП, гранатометів різних систем у районі Мар'їнки, Лебединського та Широкиного. Під вогнем бойовиків опинилися позиції українських захисників поблизу Павлополя, Новолуганського та Новозванівки. А в Авдіївці ворожа міна влучила у будинок місцевого жителя. Минулося без жертв.