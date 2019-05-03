У Франкфурті самотня кобила щодня гуляє вулицями міста [ Редактировать ]
У Німецькому Франкфурті самотня кобила щодня протягом 14 років гуляє вулицями міста.
Щоранку в один і той самий час білогрива красуня прямує одним і тим самим маршрутом. У картці, прив'язаній до її вуздечки, написано: лошицю звуть Дженні, вона не втекла, а просто гуляє. Річ у тім, що її господар, літній чоловік, і вже не може їздити верхи, а рухатися тварині необхідно.
Тож він відчиняє браму, і Дженні вирушає на прогулянку тими вулицями, якими вони ходили разом. А пообіді, завжди повертається додому.
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