У Німецькому Франкфурті самотня кобила щодня протягом 14 років гуляє вулицями міста.

Щоранку в один і той самий час білогрива красуня прямує одним і тим самим маршрутом. У картці, прив'язаній до її вуздечки, написано: лошицю звуть Дженні, вона не втекла, а просто гуляє. Річ у тім, що її господар, літній чоловік, і вже не може їздити верхи, а рухатися тварині необхідно.

Тож він відчиняє браму, і Дженні вирушає на прогулянку тими вулицями, якими вони ходили разом. А пообіді, завжди повертається додому.