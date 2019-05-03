Теракт у Новій Зеландії: кількість жертв зростає [ Редактировать ]
Кількість жертв терактів у новозеландському місті Крайстчерч зросла до 51. На шостий тиждень після нападів від ран помер турецький громадянин. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини.
Сьогодні постраждалого мали прооперувати, але через кровотечу врятувати його не вдалося.
Нагадаю, 15 березня австралієць Брентон Таррант розстріляв відвідувачів мечеті у місті Крайстчерч. Упродовж 17 хвилин убивця вів пряму трансляцію теракту.
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