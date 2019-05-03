У Києві мешканці деяких багатоквартирних будинків перетворюють сміття на гроші. А заразом і турбуються про екологію. Майже в кожному районі столиці можна знайти сортувальні станції, які своїми силами облаштували кияни. Як це працює і скільки можна заробити - дізнавалася Магда Кривовяз.

Всього дві хвилини на день Анна витрачає на те, щоб відсортувати своє сміття. Контейнери встановили прямо у під'їзді, щоб у кожного мешканця була можливість долучитися.

"Сортування сміття у нас відбувається умовно в декілька етапів перший це як раз у під'їзді куди люди спускаючись і йдучи на роботу чи з дитиною гуляти виносять сміття яке назбирали за певний період часу і розкладають по коробках", - говорить Анна Кузьмінчук, жителька Києва.

Уже відсортоване сміття мешканці несуть до цієї споруди. Це колишній будинок двірника, який до цього часу не використовувався. Тепер це склад вторсировини.

"Пластиковые бутылки все должны быть спресованны, стекло, стекло без крышечек, крышечки отдельно собираем тоже здаем".

А щосуботи активісти збираються аби відсортувати відходи у загальному баку. Сортувати сміття тут почали ще восени минулого року. За перші 3 місяці вдалося зібрати лише 500 кілограмів відсортованих відходів. Однак до такої ідеї почали долучатися і мешканці сусідніх будинків.

"За месяц сейчас мы собрали тонну и получили 1,5 тысячи грн. Когда набирается полный домик мы делаем вывоз, оператора который приезжает все это вывозит, взвешивает, считает и платит нам деньги", - говорить Анастасія Шевченко, жителька Києва.

Віддати непотріб на переробку можна, як приватним так і комунальним підприємствам. А зароблені гроші мешканці витрачають на облаштування свого подвір'я. Такі саморобні станції можна зустріти майже у кожному районі столиці. Адже більшість киян вже готові до сортування відходів та розуміють чому це важливо.

"Це важливо для екології, це не те, що кошти якісь, а важливо для людей, для екології", - говорить Неля Гой, жителька Києва.

"Ми маємо трошички думати про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей, про те що те сміття яке ми сьогодні виносимо на смітники буде розкладатися не 10, не 5, а щось 300 щось 500, щось 1000 років і воно буде приносити шкоду не одному поколінню українців", - говорить Анна Кузьмінчук жителька Києва.

300 кілограмів. Саме стільки сміття кожен українець викидає щороку. А звалища займають уже понад 10 гектарів території України. І ця площа невпинно зростає. Однак якщо непотріб сортувати і переробляти - свої відходи можна звести нанівець.