Індія потерпає від руйнівного циклону "Фані" [ Редактировать ]
Східне узбережжя Індії накрив надпотужний тропічний циклон "Фані". Стихія принесла за собою пориви вітру швидкістю до 200 кілометрів на годину та сильні тропічні зливи.
Наразі повідомлень про загиблих або поранених не надходило - місцева влада встигла вчасно евакуювати близько мільйона людей, які мешкають неподалік епіцентру удару стихії. Тимчасові притулки облаштовали у школах та інших адміністративних будівлях. Загалом працюють майже 900 пунктів, вони забезпечені харчами, водою та ліками.
Зупинена робота портів, скасоване залізничне сполучення. Уряд штату Орісса спорядив на допомогу людям сотні рятувальників, медиків попросили не йти у відпустку до 15 травня.
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