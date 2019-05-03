Нове обличчя в ООН. Дональд Трамп направив на схвалення Конгресу кандидатуру посла США при Об'єднаних націях. Хто це буде? І які погляди у дипломата?

Дмитро Анопченко дізнавався деталі її біографії.

Посада постпреда США в ООН вакантна ось уже кілька місяців. І Дональд Трамп нарешті визначився з наступницею Ніккі Хейлі. Білий дім повідомляє - в Конгрес напередодні направлено подання. Ставка зроблена на Келлі Крафт, зараз вона працює послом США в Канаді.

Представляючи місіс Крафт, Амбасада США в Оттаві розповідає, що дипломат завжди починає день о пів на сьому ранку, з тривалої пробіжки - це її ритуал.

Келлі Крафт 57 років, в Оттаві у ранзі американського посла вона з жовтня 2017 року, - де стала першою жінкою в історії на цій посаді. І за словами колег з Держдепу, довго з усіма знайомилася, але потім - увійшла в курс і відмінно давала усьому лад.

Вона з багатої сім'ї. Нинішній чоловік - мільярдер і вугільний магнат. Один з великих спонсорів республіканців пожертвував мільйон доларів на інавгурацію Трампа, а в ході гонки - перерахував партії ще півтора мільйона.

У Крафт є досвід роботи в ООН - в місії країни при Об'єднаних націях вона працювала (щоправда, не на керівній посаді) у 2007 році - за Джорджа Буша.

Як пише американська преса, Крафт була заміжня тричі, виховує двох дочок, обожнює рожевий колір, найкращим місцем для відпочинку вважає Маямі, віддає перевагу італійській кухні, своїм хобі називає "читання, шопінг і подорожі" і фанатіє від Джонні Деппа.

Тепер комітет із закордонних справ Сенату проведе слухання - де Крафт повинна виступити і дати відповіді на питання сенаторів. А потім у верхній палаті Конгресу пройде вже остаточне голосування. Бюрократичні формальності найчастіше займають кілька місяців, але в цьому випадку все повинно бути швидше, адже Келлі Крафт багато років дружить з лідером республіканців у Конгресі Мітчем Макконнелл - 20 років тому, працюючи в своєму рідному штаті Кентаккі, вона збирала гроші на його кампанію.

У кулуарах конгресу кажуть, що з голосуванням проблем бути не повинно. Послом в Канаді Крафт затвердили взагалі одноголосно - "за" були і демократи і республіканці.

Перебуваючи в Оттаві, Крафт давала багато інтерв'ю, але в основному її меседжі стосувалися двосторонніх відносин. Що вона думає про Україну - дипломат ділилася хіба що з колегами-послами, які працюють у Канаді.

"Вона знає українців, знає про Україну і Україна була однією з ключових тем діалогу між Америкою та Канадою в останні місяці - це і координація санкцій проти Росії, і військова допомога, і зброя. Також, це людина, яку можна віднести до кістки Республіканської еліти в Америці - дуже глибокі, якісні зв'язки з адміністрацією Трампа. Прогноз - прихильний для України", - зазначив Андрій Шевченко, посол України в Канаді.

До своїх нових обов'язків Келлі Крафт може приступити вже в червні-липні. У команді Трампа не вистачає жінок - і це ще один аргумент на її користь.