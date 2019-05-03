Кожен учень має сам захистити свою роботу перед вибагливим журі

Гаджет-поводир, інтерфейс для керування автомобілем та біомеханічна рука - все це не експонати солідної технічної виставки, а розробки українських школярів. Сьогодні стартував фінал змагання членів Малої академії наук.

Які винаходи презентують цьогоріч - знає Лариса Зубенко.

Надія з Тернопільщини бере участь в олімпіаді вчетверте. Цьогоріч змагається у двох дисциплінах - література та біологія. Разом із збіркою віршів до Києва привезла наукову роботу про боротьбу з ожирінням.

"З біології - робота, пов'язана із ожирінням, оскілки це надзвичайно актуально. Саме ми визначаємо найважливіші показники в людському організмі, які розвиваються при ожирінні, і віднайшли формулу аналізу крові, аби визначити які невідворотні зміни відбулися в організмі, та як їх можна попередити", - розповідає Надія, школярка.

А от Аліна з Кіровоградщини дослідила забрудненість українських узбіч. Тут, на конкурсі Малої академії наук пропонує формулу, за якою можна вирахувати безпеку автошляхів за кількома параметрами. Найважливіший із них - ступінь забрудненості ґрунту.

"Ексклюзивність моєї роботи полягає в тому, що моя робота пройшла на всеукраїнський рівень і сільська рада моєї місцевості пообіцяла зробити дороги між нашими селами для нашого комфорту", - розповідає Аліна, школярка.

До третього, фінального етапу Всеукраїнського конкурсу, потрапили 1200 школярів з усіх куточків України. Є молодь й із тимчасово окупованого Криму. Учасники змагатимуться у шістдесяти чотирьох дисциплінах - від класичних, як-то хімія та література, - до сучасних - нано-технології та ракетобудування.

У переможця кожної номінації є можливість виграти грант на навчання за кордоном - у США або в країнах Європи.

"Кожного року це букет винаходів. Наприклад, Михайло Фречка минулого року представив розробку - вироблення паперу з опалого листа, переміг із цим винаходом на конкурсі юних геніїв у США. Іванченко також запропонував метод очистки поверхні океану від нафтових забруднень", - зазначив Станіслав Довгий, президент Малої академії наук України.

Змагання триватимуть кілька днів, кожен учень має сам захистити свою роботу перед членами журі, які оголосять свій вирок цього понеділка.