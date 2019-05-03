В Україні знову зросла вартість пального. Заправити повний бак бензином А-95 сьогодні дорожче на півсотні гривень, ніж місяць тому.

Із чим пов'язаний цей стрибок і якої позначки ціна може сягнути вже завтра? Знає Любов Кукла.

Український ринок пального знову лихоманить!

"І вчора, і сьогодні низка мереж АЗС продовжує піднімати ціни".

Ціни на бензин, до речі, зростають доволі суттєво.

"Процентов на 5 - 7 уже подорожал"

Та якщо раніше водії такими цінниками обурювалися, тепер - не дивуються. Мовляв, це вже "класика". По-українськи.

"Вас не лякають такі страшні підвищення цін? - Меня уже ничего не пугает!"

Втім, економить сьогодні на пальному ледь не кожен другий. Переходять на газ навіть водії автівок еліт-класу.

"Да, приезжают на дорогих - "Порш кайены," есть несколько постоянных клиентов. Машина стоит около миллиона гривен и заправляются газом", - стверджує Олег, працівник АЗС.

Тож, чому знову здорожчало пальне? Причин декілька. По-перше:

"На повышение цен на нефтепродукты оказал влияние мировой рост цен на нефть", - зазначив Дмитро Марунич, директор Інституту енергетичних досліджень.

А це - понад 4 долари за барель. Крім того, постачання бензину зненацька припинила Білорусь. А з червня обмежити імпорт палива погрожує й Росія. А саме з цих двох країн ми імпортуємо його найбільше - понад 70 відсотків. Утім... Експерти сьогодні почали говорити й про третю причину здорожчання. Мовляв, українці самі винні.

"Проте, якщо розібратися, то білоруські постачальники повідомили про виконання ними плану постачань нафтопродуктів в Україну в квітні. І, власне кажучи, на травень вже жодних проблем з постачанням не очікується", - запевнив Геннадій Рябцев, директор спеціальних програм НТЦ "Психея".

Проблем з постачанням немає - чому ж підвищуються ціни?

"Якоїсь зрозумілої відповіді трейдери не дають. Вони, знову ж таки, посилаються на те, що якісь там посередники підняли ціни на паливо. Але коли починаєш розбиратися, чому саме бензин-дизель здорожчав на гуртовому ринку на 4,5 тисячі гривень - ніхто прямої відповіді не дає", - говорить Геннадій Рябцев, директор спеціальних програм НТЦ "Психея".

Адже, за словами експертів, ціни на бензин завищили штучно самі ж українські трейдери. Мовляв, готуються до обмеження імпорту з Росії.

"Возможно они опережают события, - понимаете в чем дело. Готовясь к тому, что будет ограничение поставок и будет дальнейший рост", - переконаний Дмитро Марунич, директор Інституту енергетичних досліджень.

І ця хвиля здорожчання пального, до речі, далеко не остання. Уже цього місяця цінник на бензин та дизель може зрости ще на гривню. Тож українцям традиційно знову доведеться звикати до громадського транспорту, аби хоч якось зекономити.