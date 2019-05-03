Феєрверки у квартирах. У жителів одного з районів Луцька через стрибок напруги повибухали лампочки та згоріла майже уся побутова техніка. Нині люди рахують збитки та пишуть скарги у поліцію.

Як таке могло статися і хто за все заплатить? - дізнавалася Сніжана Сидорук.

"Пробки вискакували і лампочки - що не тільки. Це при такій напрузі, я не знаю, як в когось така старіша хата - то взагалі могла б хата загорітися. Це страшно".

Гучний тріск у розетках почули жителі багатьох будинків. На вулиці заіскрив трансформатор та дроти на електроопорах.

У Вікторії Паньків задиміла міхрохвильовка. Далі - почали горіти й інші електроприлади.

"Був сильний хлопок і перед тим був скачок електрики - тому що світло дуже блимало, - це було відчутно по будинку. Видно візуально. Все потухло і пішов дим, дуже великий дим і діти вибігли на двір", - розповідає Вікторія Паньків, жителька Луцька.

Вибігала на двір із дітьми й сестра Вікторії, яка живе по сусідству. У її будинку згорів котел, холодильник та електронасос.

"Діти повибігали босі, у всіх була істерика, всі плакали. Ми думали, що ми вже горимо. Ми будемо судитися, ми будемо подавати в суд, ми будемо щось робити - бо просто якоїсь ночі ми загоримся, і все - до нас діла ніхто не має", - обурена Анна Петрук, жителька Луцька.

Через аварію на трансформаторі постраждали більше сотні будинків у мікрорайоні Вересневе. На вулиці досі чути запах диму. Електрики немає вже майже добу. Аварійні бригади ремонтують систему електропостачання від самого ранку.

"Що сталося - може показати тільки вскриття трансформатора, який заберуть і в спеціальному цеху будуть вскривати і робити аналіз. Скоріше за все, пошкодилася внутрішня ізоляція трансформатора. Скарги є, але нічого не зробиш. Це нещастя таке саме для людей, як і для нас", - стверджує Роман Рожило, керівник Луцької міської філії "Волиньобленерго".

Жителі мікрорайону нарікають: ремонтувати трансформатор треба було раніше. Адже люди постійно скаржилися на його роботу - перебої з постачанням електрики відбувалися постійно.

"Скажіть, Ви зараз заміряли напругу, це вже що, полагоджено? - Ну, да… - Яка напруга? - 235-234-233 - Це норма? - Ну, да!"

Люди у розпачі. Кажуть, втратили багато побутової техніки. Вже написали близько 40 скарг у поліцію.

"Коли приїхала поліція - і це в районі чотирьох вулиць погоріло так само все. В кожній хаті щось згоріло. Тут в сусідів комп'ютер згорів, там холодильник, там телевізор, там загорілося", - Євгенія Поліщук, жителька Луцька.

Погорілу техніку обіцяють відремонтувати власним коштом в енергетичній компанії. Кажуть, щойно відновлять електропостачання - візьмуться за відшкодування збитків. Та коли це станеться - поки невідомо.