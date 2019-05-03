Алея дружби. У Кам'янці на Черкащині офіційно відкрили одну з найдовших в Україні алей сакур - її довжина майже 800 метрів. Аби втілити проект, дерева почали висаджувати ще півтора місяці тому. Як тільки роботи завершили - японські вишні розквітли.

Пісні, танці та навіть марафонський забіг - і все на честь відкриття у Кам'янці екзотичної для цих місць алеї. Півтора місяці тому, замість старих яблунь, тут засадили японськими вишнями понад 800 метрів тротуару. Пан Анатолій зізнається, коли комунальники корчували дерева, в очах стояли сльози.

"Звісно, шкода, воно ж зелене було, бачите. Поки воно виросте - така буде зелень", - розчулений Анатолій Равенко, житель Кам'янки.

Та молодим деревам тепер радіють не тільки місцеві жителі, а й гості Кам'янки. Ірина з чоловіком приїхали з Полтави, кажуть - не очікували що потраплять на відкриття сакурової алеї.

"Це будуть молодята фотографуватися, приїжджати спеціально - це дуже добре. У нас в Полтаві також є сакура, але не так масово - такої алеї у нас нема", - вражена Ірина Муха, туристка з Полтави.

Усі 280 японських вишень місто закупило у столичному розсаднику, висаджували під наглядом кваліфікованих спеціалістів, щоб дерева прижились. Понад 800 тисяч гривень місту надали норвезькі інвестори, як компенсацію за знищені насадження.

"Ми відшкодували кошти за ці насадження, але то була ініціатива мера - витратити ці кошти саме на дерева", - зазначає Роар Рогланд, представник норвезької компанії інвестора.

А от на освітлення, лави та арки гроші виділило місто. Майже 3 мільйони гривень. І міський голова про це ані трохи не шкодує:

"От, будь ласка , подивіться, як вони квітнуть - вони квітнуть пишно, як букет - і це особливість цього дерева і особливість нашого міста".

Кам'янська сакурова алея довша за вже відому ужгородську на 600 метрів. Ще у березні нардеп Сергій Рудик особисто допомагав висаджувати ці дерева. Він впевнений, екзотична алея стане поштовхом для розвитку туристичної інфраструктури міста.

"Ця сакурна алея - це взірець, це прекрасна і композиція і сама по собі алея, по якій затишно іти. Зробили алею, по дорозі зробили асфальт - одне до одного притягує, коли є бажання зробити своє місто кращим, - і мене, як народного депутата, допомагати в цьому", - наголосив Сергій Рудик, народний депутат України.

За 3 - 4 роки сакури мають сплестися гіллям - утворивши природний квітучий тунель.