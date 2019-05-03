У США обрали "Місс Америка-2019" [ Редактировать ]
У США обрали "Місс Америка-2019". Титул завоювала 28-річна Чеслі Кріст з Північної Кароліни.
Дівчина - юрист-волонтер. Зараз працює з ув'язненими - на громадських засадах скорочує їм термін за гратами.
Крім неї, у цьому конкурсі взяли участь ще багато представниць різних професій - медсестри, вчителі і навіть військові.
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