Погода на выходные в Украине: ждать ли дождей с грозами [ Редактировать ]
Дожди и грозы в Украине начавшиеся в конце апреля пока отступать не намереваются: первые выходные мая пройдут в нестабильных погодных условиях, сменяющихся солнцем, грозами и дождем.
Метеорологи прогнозируют в субботу, 4 мая дожди и грозы в большинстве регионах Украины.
По сообщению Укргидрометцентра исключение составят Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +16 до +20 градусов, на севере - от +17 до +20, на востоке - от +19 до +23, на юге - от +18 до +23, в центре - от +18 до +22.
Популярный в Украине синоптик Наталья Диденко также прогнозирует частые дожди.
"Дожди скорее затронут западные области, север и значительную часть центральных областей. Юг и восток Украины получат значительно больше солнечных прояснений", - написала она.
В воскресенье, 5 мая, дожди ожидаются на западе, севере, в Винницкой и Одесской. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.
Температура воздуха к концу недели повысится и в течение дня составит + 12 + 18 градусов, в южной части и на востоке + 17 + 23 градуса.
Раньше сообщалось о том, когда в Украину придет жара.
по теме
На Пасху под Житомиром выпал огромный град, а Карпаты замело снегом
28 апреля погода в Украине преподнесла сразу несколько сюрпризов
В Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины в пятницу, 3 мая, с удержанием до конца суток
Погода в Украине: синоптики обещают проливные дожди и грозы
Погода в Украине 2 мая будет теплой, в восточных и центральных областях пройдут дожди, а на западе ожидается солнечный день
В Украине из-за непогоды разрушаются мосты (видео)
Из-за обильных осадков в реках Прикарпатья поднимается уровень воды
Україну накрив потужний циклон "Валентин"
Україну накрив потужний циклон "Валентин", що перемістився із південного заходу Європи. По всій території країни дощі, вітри та шквали