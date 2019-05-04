Дожди и грозы в Украине начавшиеся в конце апреля пока отступать не намереваются: первые выходные мая пройдут в нестабильных погодных условиях, сменяющихся солнцем, грозами и дождем.

Метеорологи прогнозируют в субботу, 4 мая дожди и грозы в большинстве регионах Украины.

По сообщению Укргидрометцентра исключение составят Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +16 до +20 градусов, на севере - от +17 до +20, на востоке - от +19 до +23, на юге - от +18 до +23, в центре - от +18 до +22.

Читайте также Україну накрив потужний циклон "Валентин"

Популярный в Украине синоптик Наталья Диденко также прогнозирует частые дожди.

"Дожди скорее затронут западные области, север и значительную часть центральных областей. Юг и восток Украины получат значительно больше солнечных прояснений", - написала она.

В воскресенье, 5 мая, дожди ожидаются на западе, севере, в Винницкой и Одесской. На остальной территории Украины существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха к концу недели повысится и в течение дня составит + 12 + 18 градусов, в южной части и на востоке + 17 + 23 градуса.

Раньше сообщалось о том, когда в Украину придет жара.