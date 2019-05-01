Україну накрив потужний циклон "Валентин", що перемістився із південного заходу Європи. По всій території країни дощі, вітри та шквали.

Штормове попередження оголосили на Волині, Рівненщині та у Чернівцях. На Прикарпатті та в Карпатах цілий день зливи, там рятувальники оголосили другий, помаранчевий, рівень небезпеки.

Нагадаю, в Кіровоградській області напередодні пронісся смерч. В мережу виклали відео, зняте в селі Злинка. Зливи й завтра очікують на заході та півдні. Сонячна погода повернеться лише наступного тижня.