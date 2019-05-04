Летние каникулы 2019: когда и сколько будут отдыхать школьники [ Редактировать ]
Летние каникулы 2019 начнутся для украинских школьников традиционно после того, как отзвучат последние звонки. Для учеников 2-8 классов это произойдет 23-24 мая, для старшеклассников - 24 мая, а первоклассники - 20-21 мая.
Из года в год последний звонок назначается на последнюю пятницу мая, но в этом году решили не тянуть до 31 числа и сделали летнее каникулы на неделю больше.
У школ есть право самостоятельно решать, когда устраивать каникулы для учеников - в Министерстве образования и науки Украины могут только устанавливать дату начала обучения. Главное, чтобы каникулы в течение учебного года в целом составляли минимум 30 дней.
Обязательным является то, что учебный год должен завершиться не позднее 31 мая, а начинается в первый будний день осени, который в 2019 году припадает на 2 сентября.
Дата выпускного бала в украинских школах привязана к окончанию основной сессии внешнего независимого оценивания 2019. И каждая школа в праве самостоятельно выбирать день для праздничного вечера - в рамках от 24 мая до 24 июня.
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