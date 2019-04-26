Популярная украинская певица поделилась фото с сыном, на котором показала, как вырос ее 3-летний Табриз. На снимке Ирина Билык нежно держит своего сына, целуя его в голову. При этом маленький Табриз мило улыбается и позирует перед камерой.

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"А вы балуете своих малышей? Да или нет, и почему ?", - подписала снимок Билык.

Ранее сообщалось, что Камалия показала подросших дочерей, а также что Настя Каменских полностью обнажилась для видео.