Ирина Билык умилила поклонников фото с маленьким сыном [ Редактировать ]
Популярная украинская певица поделилась фото с сыном, на котором показала, как вырос ее 3-летний Табриз. На снимке Ирина Билык нежно держит своего сына, целуя его в голову. При этом маленький Табриз мило улыбается и позирует перед камерой.
"А вы балуете своих малышей? Да или нет, и почему ?", - подписала снимок Билык.
А вы балуете своих малышей? Да или нет, и почему ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #иринабилык #іринабілик #табризахмадов #irinabilyk #irynabilyk #детинашевсё #балуемся #деткичудо #любимыйсынок❤️ #сыновья #счастливаямама❤️ #моисыночки #сынишка
Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)
Ранее сообщалось, что Камалия показала подросших дочерей, а также что Настя Каменских полностью обнажилась для видео.
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