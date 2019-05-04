Закріпити в Конституції членство в ЄС та НАТО запропонував президент Польщі Анджей Дуда. Він закликав почати обговорення змін до основного закону.

У правлячій партії "Право і справедливість" ідею публічних дискусій підтримали. Водночас, чимало політиків і депутатів-опозиціонерів до такої ініціативи поставилися скептично. Мовляв, парламент її навряд чи підтримає. Адже у Варшави чимало розходжень з політикою ЄС. Зокрема, у питаннях мігрантів, екології та реформи судочинства.