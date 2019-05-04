На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль живої скульптури [ Редактировать ]
Козаки, феї, маги, люди з моху і навіть скла - вулиці Івано-Франківська заполонили кілька десятків найкращих мімів з України та Європи. На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль живої скульптури.
Артисти розважали містян, перевтілюючись у дивовижних персонажів.
"Відкривай очі дивись в гору", - біла фарба-грим та костюм в арабському стилі. Всього півгодини - і Богослав зі звичайного хлопця перетворюється на східного принца Аладіна.
"Складність образу - це те, що не можеш взаємодіяти з людьми в повній мірі - тобто, підійти до них. Якось доторкнутися, щоб люди, коли йдуть по своїх справах - ти їх витягуєш із рутин і вони такі - ого!", - розповідає Богослав Гаврильченко, актор із Сум.
Середмістя Івано-Франківська нагадує справжній театр. Маг, фея, козаки, пекар, дзеркальна людина, серцеїд - більше 30 дивовижних живих скульптур з України та Європи майже на кожному кроці.
Якщо одні вуличні міми заворожують, то деякі - лякають своєю реалістичністю. Справжній ажіотаж викликала серед глядачів "Людина-мох" із Нідерландів. Семирічний Артур, попри страх, усе ж наважується доторкнутися до статуї. Але з'ясувати - з чого ж зроблена дивна істота, хлопчик так і не зміг.
"Мені сподобалось, що він із землі. Такий весь із травою. - Ти колись таке вже бачив? - Ніколи не бачив, перший раз. І я не знаю, чи це справжнє", - зізнається Артур, відвідувач фестивалю.
Між глядачами прогулюється ще одна незвична скульптура з Нідерландів - "Людина-земля".
"Я така задоволена, я такого ще не бачила. Я тільки таке у Львові бачила. Дуже подобається!", - вражена Галина, відвідувачка фестивалю.
У Європі живі скульптури - стародавнє вуличне мистецтво. Без них нині неможливо уявити вулиці Барселони чи Амстердама. В Україні ж усе тільки починається.
"Люди не розуміють, що таке вуличне мистецтво. Вони думають, що це наче жебраки. Що заробляють цим гроші. Ніхто не думає про самореалізацію митця артиста в цілому", - зазначив Дмитро Буйвал, актор із Сум.
Джон із Берліна - справжня легенда. Він один з перших почав займатися живою скульптурою у Німеччині ще 30 років тому. У Франківську нині презентує свого відомого персонажа "Бланко". Весь у білому, як чистий мольберт - на якому глядачам пропонує малювати, що заманеться.
"Це гра. Брати участь чи ні - вирішує сам глядач. Я нічого не пояснюю. Забезпечую пензлями і фарбами, а наступний крок - уже за вами. Інколи потрібен час, щоб знайшовся перший сміливець, який візьме пензля і почне малювати. Якщо перший почне - інші його наслідуватимуть", - розповідає Джон, актор із Німеччини.
На сміливців довго чекати не довелося. Білосніжний "Бланко" вмить став різнокольоровим.
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