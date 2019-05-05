В Запорожье ребенок упал в глубокий овраг [ Редактировать ]
В Запорожье 11-летний мальчик сорвался с тарзанки и упал в глубокий овраг. Понадобилась помощь спасателей чтобы извлечь ребенка. Трагедия произошла 4 мая по ул. Запорожского казачества в Хортицком районе города.
Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что одиннадцатилетний мальчик сорвавшийся с тарзанки и упавший в 6 метровую балку, не в состоянии самостоятельно передвигаться. Из-за сложности подобраться к пострадавшему работникам скорой, врачи обратились в Службу спасения.
Спасатели добрались травмированного и с помощью носилок вытащили 11-летнего мальчика из оврага, передав работникам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что автобус упал в 300-метровое ущелье, в результате чего погибли 25 человек.
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