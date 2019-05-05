В Запорожье 11-летний мальчик сорвался с тарзанки и упал в глубокий овраг. Понадобилась помощь спасателей чтобы извлечь ребенка. Трагедия произошла 4 мая по ул. Запорожского казачества в Хортицком районе города.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что одиннадцатилетний мальчик сорвавшийся с тарзанки и упавший в 6 метровую балку, не в состоянии самостоятельно передвигаться. Из-за сложности подобраться к пострадавшему работникам скорой, врачи обратились в Службу спасения.

Спасатели добрались травмированного и с помощью носилок вытащили 11-летнего мальчика из оврага, передав работникам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что автобус упал в 300-метровое ущелье, в результате чего погибли 25 человек.