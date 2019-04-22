На западе Боливии в результате столкновения с автомобилем на трассе автобус упал в ущелье, сообщает Associated Press.

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В результате автокатастрофы погибли 25 человек, еще 24 получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому число жертв может вырасти.

По словам главы Министерства внутренних дел страны Карлоса Ромеро, автобус пытался обогнать бензовоз, но при обгоне он столкнулся с другим автомобилем. В результате автобус упал в ущелье глубиной около 300 метров.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 80 км к северу от города Ла-Пас.

Ранее мы сообщали о том, что в Турции в аварию попал школьный автобус с детьми. А в Швеции на трассе перевернулся автобус с туристами.