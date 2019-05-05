Лайнер зайнявся під час жорсткої аварійної посадки

В московському аеропорту Шереметьєво загорівся пасажирський літак "Москва-Мурманськ". За попередньою інформацією, є постраждалі і загиблі, утім скільки точно - невідомо.

ЗМІ повідомляють, що лайнер зайнявся під час жорсткої аварійної посадки. Зачепив "носом" злітну смугу, шассі пошкодили паливні баки і спалахнув двигун літака. Нині вогонь загасили, 78 пасажирів - евакуювали.