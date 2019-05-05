У Москві під час посадки загорівся пасажирський літак [ Редактировать ]
В московському аеропорту Шереметьєво загорівся пасажирський літак "Москва-Мурманськ". За попередньою інформацією, є постраждалі і загиблі, утім скільки точно - невідомо.
ЗМІ повідомляють, що лайнер зайнявся під час жорсткої аварійної посадки. Зачепив "носом" злітну смугу, шассі пошкодили паливні баки і спалахнув двигун літака. Нині вогонь загасили, 78 пасажирів - евакуювали.
по теме
В страшном ДТП погибли комик и участница украинского "X-Фактора" (видео)
В России в ДТП погибли стендап-комики Денис Маловичко и Елена Зуева
В Росії автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою
В Орловській області Росії автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою. Постраждали 15 наших співвітчизників. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич
В России разбился самолет с людьми: первые детали катастрофы
В субботу, 27 апреля, неподалеку от аэродрома на востоке России упал и разбился самолет
Состояние певицы Максим после ДТП ухудшилось: что известно
После страшного ДТП состояние артистки ухудшилось
В Санкт-Петербурге мажор на BMW снес толпу людей (видео)
Автомобиль пересекал перекресток с Невским на скорости примерно 120 километров в час