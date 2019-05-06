Столітній конфлікт між Японією та Південною Кореєю допомагають врегулювати не політики, а музиканти. Дедалі більше молодих японців переїздять до сусідньої країни, щоб стати там зіркою естради. Про корейську культурну експансію - далі в нашому сюжеті.

Сімнадцятирічна японська школярка Юка Хасумі вже кілька місяців не відвідує школу. На початку року дівчина поїхала до сусідньої Південної Кореї з мрією стати айдолом.

"Якщо я пройду прослуховування, тренуватимусь днями й ночами до безтями", - говорить Юка Хасумі, школярка.

Айдолами в Кореї називають зірок естради, які стають справжніми кумирами молоді. Однак щоб завоювати популярність, артистам потрібно пройти серйозну підготовку. Перш ніж вийти на сцену, кожен артист у Південній Кореї кілька років по 15 годин на день тренується в спеціальних студіях, повністю відмовившись від особистого життя.

"Я зможу дебютувати лише тоді, коли мої професійні навички будуть відточені до найвищого рівня", - говорить Юка Хасумі, школярка.

Тяжкі зусилля виконавців не даремні. Корейська поп-музика, або як ще її називають "кей-поп", уже вийшла за межі рідної країни й завойовує серця фанатів у всьому світі. Особливо в Японії. Попри складну політичну ситуацію між країнами, дедалі більше молодих японців захоплюються корейською культурою.

"Моє покоління більше цікавиться косметикою, модою та музикою, ніж політикою. Тож ми добре ставимося до Південної Кореї. Хоча старше покоління переважно іншої думки. Їх більше, ніж нас, бентежать політичні суперечності минулого", - говорить Нао Ніїтсу, студентка.

Дипломатична напруженість між країнами триває вже більш ніж сотню років. Від 1910 до 45 року Корея перебувала під владою Японської імперії. Деякі корейці досі не можуть пробачити Країні вранішнього сонця роки колоніального ярма та жорстоке поводження з жінками за часів Другої світової. Якщо у повоєнні роки ці країни вважалися політичними ворогами, сьогодні - ситуація змінюється.

"Японці люблять "Бі-Ті-Ес", "Твайс" та інших корейських артистів. Вони популярні тут. Хоча є певні історичні дати, у які влада забороняє запрошувати до країни корейців. Та все ж більшість завжди рада виступам кей-поп зірок, їх тут люблять", - гворить Лі Су Чоль, член Міжнародного форуму "Сеул-Токіо".

"Корея також стає дружелюбнішою до свого сусіда. Троє з учасниць найпопулярнішої жіночої групи "Твайс" - японки. А ще любов корейців завоювало новЕ талант-шоу, у якому беруть участь дівчата з Японії. Найкращі з них увійшли до складу групи, яка виступає з концертами в обох країнах", - говорить Twice, виконавець.