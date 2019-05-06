На Прикарпатье упал с обрыва грузовик с туристами [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области грузовик с 23 людьми сорвался с обрыва в реку Черный Черемош. Спасатели обнаружили в автомобиле тела трех погибших, судьба одного человека остается неизвестной, сообщает golos.ua.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, инцидент произошел возле села Красник Верховинского района.
Спасатели получили сообщение о том, что грузовой автомобиль с кунгом упал с обрыва высотой около 40 метров. Предварительно сообщается, что пассажиры авто - граждане Беларуси. 19 человек были спасены.
Отмечается, что продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в Сумах водитель маршрутки насмерть сбил ребенка, а также в Киеве на Позняках произошло жуткое ДТП.
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