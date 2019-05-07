Во Львове пенсионер жестоко расправился со знакомым [ Редактировать ]
В одном из многоквартирных домов на улице Железнодорожной во Львове очевидцы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, как оказалось, 43-летнего львовянина, передает "УНН".
На лестничной клетке возник конфликт со знакомым - 66-летним жителем этого же дома, во время которого пенсионер кухонным ножом нанес ему два ранения - одно в область шеи, второе - в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На момент ссоры мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ударил ножом в живот зятя, а также что в Днепре школьник прыгнул в воду и сломал позвоночник.
по теме
В Киеве мужчина ударил ножом в грудь полицейского
В Киеве мужчина, который год скрывался от правоохранителей, после полученного замечания во время конфликта на улице напал с ножом на полицейского
Женщина жестоко расправилась с сожителем
Во время употребления алкогольных напитков женщина убила ножом своего сожителя
На берегу реки обнаружили человеческий скелет
На берегу реки Соб в городе Ильинцы в Винницкой области обнаружены останки человеческого скелета
Мужчина облил бензином и поджег сожительницу
В Винницкой области мужчина во время ссоры облил бензином и поджег свою сожительницу
Женщина изрезала соседа из-за лошади
В Житомирской области женщина поссорилась с соседом и порезала его ножом