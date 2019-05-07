В одном из многоквартирных домов на улице Железнодорожной во Львове очевидцы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, как оказалось, 43-летнего львовянина, передает "УНН".

Читайте также Под Донецком детей насмерть засыпало песком

На лестничной клетке возник конфликт со знакомым - 66-летним жителем этого же дома, во время которого пенсионер кухонным ножом нанес ему два ранения - одно в область шеи, второе - в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На момент ссоры мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ударил ножом в живот зятя, а также что в Днепре школьник прыгнул в воду и сломал позвоночник.