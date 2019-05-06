В Днепре школьник прыгнул в воду и сломал позвоночник [ Редактировать ]
В Днепре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний парень. Как стало известно, группа друзей из выпускного класса решили погулять на косе на Победе. Среди них был молодой парень, который на мелководье решил прыгнуть в воду и травмировался, передает golos.ua.
На сегодняшний день Дмитрий находится в областной детской клинической больнице на Космической. Парень находится реанимации и ему необходима помощь. Как сообщает классный руководитель, мальчик прыгнул в воду и ударился о дно.
В результате парень получил серьезные травмы позвоночника и внутренних органов. Сотрудников полиции и скорую помощь вызвали его друзья. В результате Дмитрию диагностировали тяжелую позвоночно-спинномозговую травму. Дмитрий находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.
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