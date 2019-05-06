Под Донецком детей насмерть засыпало песком [ Редактировать ]
Двое детей погибли из-за осыпания насыпи песка в Мариуполе Донецкой области, передает "УНН".
Сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулка Песчаный в Мариуполе спасатели получили 5 мая в 22:26.
"На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, в результате чего погибли двое детей", - говорится в сообщении. На месте происшествия спасатели выяснили, что в результате несчастного случая погибли двое мальчиков, 2007 и 2008 годов рождения. Тела погибших были изъяты до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Ранее сообщалось, что в Польше таксист зверски убил украинца.
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