25 апреля в Верховной Раде Украины проголосовали за законопроект "Об обеспечении украинского языка, как государственного". Языковой закон поддержали 278 народных депутатов. В поддержку высказались лидеры фракций БПП, "Радикальная партия Олега Ляшко", "Самопоміч", "Батьківщина", "Народний фронт". Против были "Оппозиционный блок" и группа "Відродження".

Документ начинает действовать не сразу. Переходный период для различных норм закона - от одного до пяти лет. Поэтому внедрение будет постепенное. Отмечается, что за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать.

Пока шум вокруг принятого закона поутих, podrobnosti.ua решили расспросить украинцев, как они относятся к такому нововведению и каких изменений ждут. Так, наиболее волнительным моментом в языковом законе стал вопрос штрафования.

Алексей, таксист, 42 года:

"Почему я должен платить деньги за то, что хочу говорить на родном для меня языке? На том, который мне привычен"

Были и те, кто целиком и полностью поддерживает языковой закон, и считает его справедливым.

Маргарита, студентка, 19 лет:

"Мне тяжело говорить на украинском, но я стараюсь им овладеть. Я считаю, что новый законопроект - хорошее решение властей. Мы живем в Украине, на каком языке мы должны говорить?"

Сергей, предприниматель, 46 лет:

"Я достаточно хорошо владею украинским языком, хоть меня и воспитывали в Советском Союзе. Для меня новый закон не будет проблемой. Логично, что в Украине люди должны знать государственный язык и общаться на нем".

Александр, пенсионер, 68 лет:

"Люди, которые не хотят логично думать, поднимают панику. Что в этом плохого? В любой нормальной стране это на законном уровне".

Также, многие из тех, кого мы опросили уверены, что на практике абсолютно ничего не поменяется.

Были и ярые противники нового закона, которые в недоумении от того, чего ждать от нововведений.

Наталья, студент, 21 год:

"Мы живем в демократической стране, как можно заставить делать что-то людей против их воли?"

Анатолий, менеджер, 30 лет:

"Я - за популяризацию украинского языка. Я - за развитие национального духа и идеи. Но почему это нужно делать "кнутом"? Почему не "пряником"? Запреты и штрафы - не лучшая идея".

Людмила, юрист, 40 лет:

"Это еще один спланированный раскол страны. Я - против этого закона. Люди должны разговаривать на том языке, на котором они привыкли. Те, кто говорят, что принятие языкового закона - исторический момент, не понимают, что это великолепные условия для раздора украинского народа".

Как говорится, тысячи людей - тысячи мнений. Но мы очень надеемся, что принятие языкового закона только сплотит граждан нашей страны и закалит украинский дух, а не приведет к разногласиям и расколу нашего народа.