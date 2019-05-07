Весь в белом: Лазарев показал номер на сцене "Евровидения" (видео) [ Редактировать ]
В израильском городе Тель-Авив прошла первая репетиция сценического номера российского исполнителя Сергея Лазарева к песне Scream, подготовленного для международного конкурса "Евровидение-2019".
Отрывок предстоящего выступления певца уже появился в Youtube-аккаунте в Eurovision Song Contest.
Лазарев вышел на сцену полностью в белом костюме. На сцене стоит огромная стена в виде зеркала, где прячется и сам Лазарев.
"Ожидаю различную реакцию: кому-то очень понравится, кому-то не понравится. Но вряд ли вы что-то поймете по 30 секундам, которые выставляют", - обратился Лазарев к своим поклонникам накануне представления номера.
При этом, певец призвал дождаться полного выступления.
"Не забывайте, что это первая репетиция, когда мы попробуем на сцене. Исходя из репетиции, мы будем делать определенные замечания и давать комментарии техническим службам, чтобы они доработали и исправили здесь, на месте", - подчеркнул Лазарев.
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