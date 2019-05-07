Под Запорожьем возле больницы нашли труп мужчины [ Редактировать ]
В дежурную часть Мелитопольского горотдела полиции поступило сообщение о том, что на территории горбольницы №1 обнаружен труп мужчины, передает golos.ua.
Личность погибшего и причины смерти пока не установлены. На вид мужчине около 60 лет.
По факту происшествия открыто уголовное производство.
Ранее сообщалось, что в Киеве на стройке умер рабочий, а также киевлянка нашла своего мужа застреленным в квартире.
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