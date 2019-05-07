В дежурную часть Мелитопольского горотдела полиции поступило сообщение о том, что на территории горбольницы №1 обнаружен труп мужчины, передает golos.ua.

Личность погибшего и причины смерти пока не установлены. На вид мужчине около 60 лет.

По факту происшествия открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Киеве на стройке умер рабочий, а также киевлянка нашла своего мужа застреленным в квартире.