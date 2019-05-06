В понедельник, 6 мая, в Киеве в недостроенном здании на улице Теодора Драйзера скончался 55-летний мужчина. Погибший работал на стройке. Бездыханное тело обнаружили его коллеги. У мужчины были серьезные проблемы с сердцем, сообщает "Информатор".

По словам полиции, на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружено. По всей видимости, у мужчины просто остановилось сердце.

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Его коллеги сообщили, что он жаловался на боли в сердце и в ближайшее время должен был ложиться в больницу. Утром у мужчины была сильная одышка, а буквально через час его обнаружили мертвым в недостроенном помещении.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ударил ножом в грудь полицейского, а также в столице мужчина умер под собственным домом.