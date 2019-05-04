В субботу, 4 мая, в Киеве неподалеку от Чоколовского бульвара был обнаружен труп парня. Тело находилось в зеленой зоне парка "Спутник". Жуткую находку обнаружил мужчина, который выгуливал собаку, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, местный житель выгуливал собаку в парке и увидел повешенного человека. Мужчина незамедлительно вызвал медиков и полицию. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть.

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Веревка была привязана к дереву. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели парня живым. Он шел по улице с несколькими людьми.

Известно, что родственники парня искали со вчерашнего дня. При умершем были обнаружены документы и личные вещи. Ему было 25 лет. Что стало причиной такого поступка - неизвестно. На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняют правоохранители.

Раньше сообщалось о том, что в Николаеве ребенка насмерть придавило мусором. А в Киеве мужчина ударил ножом в грудь полицейского.